ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، مساء اليوم الأحد، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزية ا في بغداد اغلقتا، مساء اليوم، على سعر صرف بلغ 151700 دينار عراقي مقابل 100 دولار، مبينا أن اسعار صرف الدولار صباح هذا اليوم كانت قد بلغت 151300 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152250 دينارا، بينما بلغت أسعار الشراء 151250 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 151650 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151550 دينارا مقابل 100 دولار.