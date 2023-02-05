ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وإقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 163300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح يوم أمس السبت 163000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 164000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 162000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان الاسعار ارتفعت ايضا حيث سجل البيع 165000 دينار لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 164900 دينار لكل 100 دولار أمريكي.