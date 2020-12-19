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يقترب من 137 ألف دينار للـ100 دولار..ارتفاع أسعار الصرف في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-19T07:33:16+0000
يقترب من 137 ألف دينار للـ100 دولار..ارتفاع أسعار الصرف في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، يوم السبت 19 كانون الأول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 136800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت بورصة الحارثية ببغداد 136800 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت في بورصة الكفاح المركزية في بغداد عصر يوم الخميس الماضي 131500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 138000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 136000 دينار لكل 100 دولار أمريكي.

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