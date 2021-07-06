ارتفاع اسعار النفط وبرنت يلامس 78 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، بعد صعود أمس مع إلغاء محادثات الإنتاج لدول أوبك+ ، لكن المخاوف من أن الأعضاء قد يبدأون في زيادة الإنتاج حدت من المكاسب.

وارتفع خام برنت 28 سنتاً أو 0.38 بالمئة إلى 77.47 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:10 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه 1.3 بالمئة يوم أمس الاثنين.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76.68 دولارًا للبرميل، بارتفاع 1.52 دولار أو 2.04٪ .

وألغى وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في مجموعة تعرف باسم أوبك+، محادثات إنتاج النفط ولم يحددوا موعدًا جديدًا لاستئنافها، بعد صدام الأسبوع الماضي عندما رفضت الإمارات اقتراحًا لثمانية دول يفضي بتمديد شهر لقيود الإنتاج ، مما يعني أنه لم يتم الاتفاق على صفقة لزيادة الإنتاج.

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار يوم أمس، إن بلاده ملتزمة بالاتفاق الحالي مع أوبك وحلفائها ولا تريد أن ترى أسعار النفط ترتفع فوق المستويات الحالية لتحقيق الاستقرار.

واتفقت أوبك+ على تخفيضات قياسية للإنتاج في عام 2020 للتعامل مع انهيار الأسعار الناجم عنCOVID 19.

وخفف المنتجون تدريجياً قيود الإنتاج، لكن خطة يوم الجمعة لرفع الإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً من أغسطس إلى ديسمبر 2021 وتمديد الاتفاق على سلسلة من التحولات التدريجية للإنتاج حتى نهاية عام 2022. تم حظره من قبل الإمارات العربية المتحدة.