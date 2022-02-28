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ارتفاع اسعار النفط مع تأهب روسيا النووية وتأثير عقوبات البنوك

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-28T04:50:24+0000
ارتفاع اسعار النفط مع تأهب روسيا النووية وتأثير عقوبات البنوك

شفق نيوز/ قفزت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بفعل تصعيد العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، الأمر الذي دفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى وضع الرادع النووي لبلاده في حالة تأهب قصوى.

وبحلول الساعة 04:28 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5.15 دولارات أو 4٪ إلى 103.08 دولارات بعد أن سجلت 105.07 دولارات للبرميل في التعاملات المبكرة في الأسبوع الماضي، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.60 دولارات إلى 97.14 دولاراً للبرميل بعد أن بلغت 99.10 دولاراً للبرميل في وقت مبكر من اليوم.

وقال دانييل هاينز، الخبير الاستراتيجي للسلع الأساسية في ANZ ، إن "التحركات التي اتخذتها الولايات المتحدة وأوروبا لإزالة بعض البنوك الروسية من نظام سويفت أثارت مخاوف من تعطل الإمدادات من نوع ما في المدى القريب".

ورفع بوتين المخاطر يوم امس الأحد، وأمر "قوات الردع" الروسية - التي تمتلك أسلحة نووية - في حالة تأهب قصوى ، مستشهداً بالتصريحات العدوانية لقادة الناتو ومجموعة العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا. تصف روسيا أعمالها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة".

وجاءت الحرب المتصاعدة قبل أيام من اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاءهما في الثاني من مارس آذار، ودعا معها أوبك+، ومن المتوقع أن تلتزم المجموعة بخطط إضافة 400 ألف برميل يومياً من الإمدادات في أبريل/ نيسان المقبل.

وقبيل الاجتماع ، عمدت أوبك+ إلى خفض توقعاتها لفائض سوق النفط لعام 2022 بنحو 200 ألف برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل يوميا، وفقا لتقرير للجنة الفنية أمس الأحد.

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