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ارتفاع اسعار النفط مع انخفاض المخزون الامريكي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-29T05:20:12+0000
ارتفاع اسعار النفط مع انخفاض المخزون الامريكي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، مع انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى أدنى مستوياتها منذ كانون الثاني/ يناير 2020.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتًا ، أو 0.22٪ ، إلى 74.10 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:10 بتوقيت غرينتش ، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بمقدار 37 سنتًا، أو 0.23٪ ، إلى 72.64 دولارًا للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام تراجعت 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يوليو/تموز، بمساعدة انخفاض الواردات وتراجع الإنتاج الأسبوعي.

كما انخفضت مخزونات البنزين ، مما جعلها تتماشى إلى حد كبير مع مستويات ما قبل الوباء.

ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المخاوف بشأن الطلب على الوقود حيث بدأ الطلب على البنزين في الولايات المتحدة وأوروبا في التراجع.

وقالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية إن كوفيد -19 يواصل إلحاق خسائر فادحة بالأمريكتين، حيث تعد الأرجنتين وكولومبيا وكوبا والإكوادور وباراغواي من بين البلدان التي لديها أعلى معدلات وفيات أسبوعية في العالم.

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