ارتفاع اسعار النفط مع المخاوف من قلة المعروض

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، بعد تراجعها خلال افتتاحها وسط علامات على قلة المعروض، على الرغم من تفكير المستثمرين في رفع محتمل لسعر الفائدة، مما قد يضعف آمال التعافي الاقتصادي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا لتبلغ عند التسوية 85.00 دولاراً للبرميل ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا إلى 81.04 دولاراً للبرميل.

حقق كلا العقدين مكاسبهما الأسبوعية الرابعة على التوالي الأسبوع الماضي ، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ منتصف عام 2022.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية أيضًا في تقريرها الشهري من أن تخفيضات الإنتاج التي أعلنها منتجو أوبك + تهدد بتفاقم عجز إمدادات النفط المتوقع في النصف الثاني من هذا العام وقد تضر المستهلكين وتعافي الاقتصاد العالمي.

واتفقت منظمة اوبك+ على تخفيض انتاجها النفطي الى اكثر من 1.6 مليون برميل يوميا والذي سينفذ ابتداء من الاول من ايار المقبل.

ورغم ذلك يضع المستثمرين في حسابهم توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع محتمل لسعر الفائدة في مايو ايار، مما قد يضعف آمال التعافي الاقتصادي.