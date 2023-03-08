ارتفاع اسعار النفط بعد تراجع المخزونات الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة بشكل طفيف يوم الأربعاء، حيث أظهرت بيانات صناعية تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية بعد أن تراجعت السوق في الجلسة السابقة وسط مخاوف من أن تؤدي زيادة حادة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى الإضرار بالطلب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل / نيسان 15 سنتا إلى 83.45 دولارا للبرميل بحلول 04:20 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات إلى 77.61 دولارًا للبرميل.

ودعما للسوق يوم الأربعاء، أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بنحو 3.8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مارس / آذار ، وفقا لمصادر السوق.

وزادت مخزونات البنزين بنحو 1.8 مليون برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.9 مليون برميل، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وانخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 3٪ يوم الثلاثاء بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بأن البنك المركزي ستحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع استجابة للبيانات القوية الأخيرة.