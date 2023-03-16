ارتفاع اسعار النفط بعد اجتماع سعودي روسي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط مساء الخميس، مع اجتماع سعودي روسي جمع بين وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في العاصمة السعودية الرياض لبحث مساعي مجموعة أوبك+ ودراسة أفضل الخيارات من أجل الحفاظ على استقرار سوق النفط وسط المخاوف المتعلقة بالطلب وإفلاس المصارف.

وصعد سعر خام نفط تكساس إلى 68.84 دولارًا بزيادة 1.82% فيما ارتفع نفط برنت بـ 1.89% إلى 75.08 دولارًا للبرميل.

وهبط الخامان القياسيان في تداولات أمس إلى أدنى مستوى خلال 15 شهرا، حيث هبط نفط تكساس عن مستوى 70 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 20 ديسمبر 2021.

واستمدت أسعار النفط الدعم أيضا من تعافي الأسواق المالية بصفة عامة بعدما تلقى بنك كريدي سويس حزمة إنقاذ من الجهات التنظيمية السويسرية، وطمأنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين المشرعين الأمريكيين بشأن قوة النظام المصرفي الأمريكي.