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ارتفاع اسعار المعدن الاصفر مع تراجع العملة الخضراء

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-22T06:50:42+0000
ارتفاع اسعار المعدن الاصفر مع تراجع العملة الخضراء

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الذهب بشكل طفيف يوم الثلاثاء، حيث عزز توقف ارتفاع الدولار من جاذبية المعدن الثمين.

وارتفع الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلى 1787.80 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:54 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه أكثر من 1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1787.70 دولار.

مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى ، تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى في شهرين مقابل منافسيه.

وألمح البنك المركزي الأمريكي في اجتماعه الأخير للسياسة إلى رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع وتقليص برنامج شراء الأصول ، مما أدى إلى انخفاض أسعار الذهب بحدة الأسبوع الماضي.

ومع ذلك ، فإن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددون مثل رئيس بنك سانت لويس جيمس بولارد ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس روبرت كابلان يوم الاثنين عرضوا خطابًا مخففًا.

في مكان آخر ، ارتفعت الفضة 0.1٪ إلى 25.97 دولارًا للأونصة ، وتراجع البلاديوم 0.1٪ إلى 2583.24 دولارًا ، وارتفع البلاتين 0.9٪ إلى 1063.13 دولارًا للأوقية.

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