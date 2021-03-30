ارتفاع اسعار الفواكه والخضر في محافظتين قريبتين من اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اكد مسؤولون ومختصون ارتفاع اسعار الفواكه والخضر في ديالى وصلاح الدين بنسبة 30% بسبب حظر دخول المحاصيل الزراعية من مدن اقليم كوردستان الى المحافظات الاخرى.

وقال منير الخزرجي صاحب أحد ساحات بيع الخضر والفواكه في صلاح الدين لوكالة شفق نيوز؛ ان قرار منع دخول المحاصيل الزراعية في الفترة الحالية اضر بالمواطن واصحاب ساحات بيع الفواكه والخضر وانخفاض القدرة الشرائية الى حد كبير بسبب ارتفاع أسعار المحاصيل من 30-35%.

وأضاف الخزرجي؛ أن قرار منع دخول الفواكه والخضر عبر مناطق كوردستان يجب تطبيقه مع وفرة إنتاج المحاصيل المحلية بداية الموسم الصيفي، معتبرا وجود المحاصيل المستوردة في هذه الفترات الممتدة بين اذار وايار امرا ضروريا للحفاظ على استقرار أسعار المحاصيل لتفادي الارتفاع الفاحش في أسعار المحاصيل.

بدوره؛ رأى مدير ناحية بني سعد (18 كم جنوب غرب بعقوبة) نجم السعدي والتي تحوي أكبر ساحات بيع المحاصيل الزراعية؛ ان ارتفاع الأسعار سببه وقف دخول المحاصيل من المنافذ والمحافظات الاخرى خاصة الشمالية، لافتا إلى أن ذلك ارتفاعا وقتيا في فترة انتقالية تسبق نضج المحاصيل المحلية الصيفية.

وأضاف السعدي في حديثه لوكالة شفق نيوز؛ أن الاستيراد العشوائي والتخمة دون تخطيط ومحاسبة تسبب بإحباط للمزارعين خلال هذا الموسم وعزوف زراعي كبير بسبب الأسعار الزهيدة للفواكه والخضر المحلية.

ورجح أن يكون الموسم الصيفي الحالي افضل من السابق في حال تطبيق حظر استيراد الفواكه والخضر بآليات ناجحة تشجع المنتج المحلي وتدعم الاقتصاد الوطني.