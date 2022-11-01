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ارتفاع اسعار الذهب مع هبوط الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-01T08:03:15+0000
ارتفاع اسعار الذهب مع هبوط الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار الأمريكي وعوائد السندات.

يأتي ذلك على الرغم من أن الحذر ساد بين المستثمرين في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق توقعات بشأن السياسات ستصدر عن اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يمتد يومين ويبدأ في وقت لاحق الثلاثاء.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.5% إلى 1641.43 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0548 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 21 تشرين الأول/ أكتوبر.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1642.20 دولارا للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار 0.4% مما عزز جاذبية الذهب للمشترين خارج الولايات المتحدة، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أيضاً.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري لدى "إس.بي.آي" لإدارة الأصول، إن التعليقات الصادرة في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب اجتماع مجلس الاحتياطي ربما تحدد التحرك القادم للذهب في نطاق من 25 إلى 50 دولاراً للذهب.

وفي نهاية الاجتماع الذي يمتد ليومين وينتهي الأربعاء، من المتوقع أن يقرر البنك المركزي بشأن السياسة النقدية، زيادة رابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس لأسعار الفائدة، كما من المتوقع أن يثور جدل في البنك بشأن موعد التحول صوب زيادات أقل.

ونزلت أسعار الذهب نحو 12% منذ أن تجاوزت مستوى 2000 دولار للأوقية في آذار/ مارس في الوقت الذي رفع فيه المركزي الأمريكي الفائدة بوتيرة سريعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.9% إلى 19.50 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.8% إلى 932.99 دولارا، وزاد البلاديوم 1.3% إلى 1865.40 دولارا.

 

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