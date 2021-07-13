سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع اسعار الذهب مع ضعف الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-13T06:27:39+0000
ارتفاع اسعار الذهب مع ضعف الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، مع ضعف عملة الدولار قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية، ما زاد من جاذبية المعدن لحاملي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1808.70 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 03:56 بتوقيت غرينتش ، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2٪ عند 1809.80 دولارًا وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 ٪ مقابل المنافسين.

كما ساعد الانخفاض في عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في ما يقرب من خمسة أشهر المعدن الذي لا يحقق عائدات.

وبالنسبة للمعادن الاخرى فانه ارتفعت الفضة بنسبة 0.2٪ إلى 26.22 دولارًا للأونصة، ونزل البلاديوم 0.3٪ إلى 2848.90 دولارًا، وارتفع البلاتين 0.2٪ إلى 1119.32 دولارًا.

related

الذهب ينخفض بفعل تعافي الدولار

Date: 2021-02-11 07:46:54
الذهب ينخفض بفعل تعافي الدولار

الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار

Date: 2021-06-10 06:57:28
الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار

التعافي الاقتصادي والانتخابات الامريكية تقفزان بأسعار الذهب

Date: 2020-10-07 10:41:29
التعافي الاقتصادي والانتخابات الامريكية تقفزان بأسعار الذهب

الدولار يُغلق مستقراً في أسواق بغداد

Date: 2021-06-12 14:32:00
الدولار يُغلق مستقراً في أسواق بغداد

اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

Date: 2021-03-04 08:39:09
اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

البنك المركزي العراقي يواصل انخفاض مبيعاته من الدولار

Date: 2021-05-04 10:27:07
البنك المركزي العراقي يواصل انخفاض مبيعاته من الدولار

صعود جديد للدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2020-12-24 07:19:18
صعود جديد للدولار في بغداد وإقليم كوردستان

الليرة التركية عند قاعٍ قياسي بفعل التوترات وتهديدات بفرض عقوبات

Date: 2020-10-08 09:55:51
الليرة التركية عند قاعٍ قياسي بفعل التوترات وتهديدات بفرض عقوبات