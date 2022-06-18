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ارتفاع اسعار الذهب في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-18T08:46:01+0000
ارتفاع اسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم السبت، (18 حزيران 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 379 الف دينار، وسعر شراء 375 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم الخميس الماضي 3777 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 339 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 335 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و 390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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