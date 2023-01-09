ارتفاع اسعار الذهب في اسواق بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، (9 كانون الثاني 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 410 آلاف دينار، وسعر الشراء 406 الآف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاحد 404 آلاف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 380 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 376 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 410 آلاف دينار و420 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 380 الفاً و390 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 470 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 430 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 415 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 355 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).