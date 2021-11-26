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ارتفاع اسعار الذهب عالمياً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-26T07:01:33+0000
ارتفاع اسعار الذهب عالمياً

شفق نيوز/ ارتفعت خلال الدورة الآسيوية يوم الجمعة، حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، حيث تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في ديسمبر على USD1795.80 للأونصة وقت كتابة الخبر، ارتفع بنسبة 0.64%.

وتمت المتاجرة مسبقا على جلسة ارتفاع USD1799.15 للأونصة. الذهب قد يجد نقاط الدعم على USD1777.40 والمقاومة على USD1850.40.

وبحسب رويترز فإن عقود مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، هبط بنسبة 0.18% للمتاجرة به على USD96.700.

في الوقت نفسه على كومكس، هبط سعر الفضة لشهر ديسمبر بنسبة 0.22% لتتم المتاجرة به على USD23.547 للأونصة بينما هبط سعر النحاس لشهر ديسمبر بنسبة 0.85% لتتم المتاجرة به على USD4.4000 للرطل.

فيما تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعًا طارئًا لبحث متحور كورونا الجديد الذي ظهر في جنوب أفريقيا، وقال باحثون إن المتحور ربما يكون مقاوم للقاحات، وحتى للمناعة المكتسبة من العدوى السابقة.

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