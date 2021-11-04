ارتفاع اسعار الذهب عالمياً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، لتتعافى من أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع في الجلسة الماضية مع عدم رفع أسعار الفائدة من قبل المجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي.

وارتفع الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلى 1775.00 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 04:19 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 13 أكتوبر تشرين الأول يوم الأربعاء، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1775.40 دولاراً.

في خطوة متوقعة على نطاق واسع، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه سيبدأ في تقليص مشترياته الشهرية من الأصول في نوفمبر مع خطط لإنهائها بحلول منتصف عام 2022.

لكن البنك المركزي أشار إلى أنه سيبقى صبورًا قبل رفع أسعار الفائدة لأنه تمسك باعتقاده أن التضخم سيكون "مؤقتًا" وينتظر المزيد من علامات نمو الوظائف.

وارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.3٪ لتصل إلى 23.56 دولارًا للأوقية. ارتفع البلاتين 1.1٪ إلى 1040.50 دولارً، بينما صعد البلاديوم 1.4٪ إلى 2026.60 دولاراً.