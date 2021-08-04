ارتفاع اسعار الذهب "المحلي والأجنبي" في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية ، اليوم الاربعاء (4 اب 2021).
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن ارتفاعاً طرأ، اليوم، على أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد، مبيناً أن المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي سجل سعر بيع بلغ 372.5 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 367.5 الفاً.
وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاً بلغ 342.5 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 337.5 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 375 الف دينار و380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و 350 الف دينار.
ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).