ارتفاع اسعار الذهب "المحلي والأجنبي" في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية ، اليوم الاربعاء (4 اب 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن ارتفاعاً طرأ، اليوم، على أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد، مبيناً أن المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي سجل سعر بيع بلغ 372.5 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 367.5 الفاً.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاً بلغ 342.5 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 337.5 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 375 الف دينار و380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).