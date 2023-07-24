ارتفاع اسعار الدولار يتواصل في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في اسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 153000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار ليوم امس الاحد 151650 ديناراً مقابل 100 دولار.

اما اسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فإن البورصة سجلت ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 153600 دينار، وسعر الشراء 153550 ديناراً مقابل 100 دولار.