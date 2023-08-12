ارتفاع اسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 152250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار ليوم ليوم الخميس الماضي 152000 دينار مقابل 100 دولار.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153250 ديناراً، بينما بلغت أسعار الشراء 151250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار، وسعر الشراء 152400 دينار مقابل 100 دولار.