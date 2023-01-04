ارتفاع اسعار الدولار مع اغلاق البورصة في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 156200 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 156000 عراقي مقابل 100 دولار.. واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 156750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 155750 دينارا لكل 100 دولار اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 156250 دينارا لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 156200 دينار مقابل 100 دولار.