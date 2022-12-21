ارتفاع اسعار الدولار مع اغلاق البورصة في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين اقفلتا في بغداد على 151800 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت أسعار صرف الدولار صباح هذا اليوم 151500 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 151250 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 151850 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151750 دينارا مقابل 100 دولار.