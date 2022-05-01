ارتفاع اسعار الدولار مع اغلاق  اسواق بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، يوم الاحد، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، اقفلتا على 147850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار في البورصة صباح هذا اليوم 147700 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.