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ارتفاع اسعار الدولار مع اغلاق  اسواق بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-09T14:28:44+0000
ارتفاع اسعار الدولار مع اغلاق  اسواق بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، مساء يوم السبت، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على 148050 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت اسعار  الدولار صباح هذا اليوم 147900 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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