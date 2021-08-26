ارتفاع اسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، يوم الخميس، مع اقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على سعر 147450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي.

فيما سجلت اسعار صرف الدولار صباح هذا اليوم 147250 ديناراً مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148000 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147000 دينارا لكل 100 دولار امريكي.