ارتفاع اسعار الدولار في بورصات بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 157300 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الاسعار قد سجلت صباح امس الاحد 156000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 157750 دينارا، بينما بلغت أسعار الشراء 156750 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 157000 دينار، وبلغ سعر الشراء 156750 ديناراً لكل 100 دولار.