ارتفاع اسعار الدولار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 156350 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح يوم امس الاثنين 155900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 157500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 155500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية .