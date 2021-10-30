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ارتفاع اسعار الدولار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-30T07:22:57+0000
ارتفاع اسعار الدولار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم 147800 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار في بورصة بغداد يوم الخميس الماضي 147750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية.

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