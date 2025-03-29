ارتفاع  اسعار الدولار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي، صباح اليوم السبت، في أسواق العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 147400 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بأسعار صباح يوم الخميس الماضي التي سجلت 147150 دينارا.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار.