ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 144100 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح يوم امس الاحد 143700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 143000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد سجل سعر الدولار ارتفاعا أيضا حيث بلغ سعر البيع 144200 دينار، وسعر الشراء 143200 دينار مقابل كل 100 دولار.