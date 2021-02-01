ارتفاع اسعار الدولار في بغداد و كوردستان

شفق نيوز/ عاودت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد، واقليم كوردستان ، للارتفاع مرة اخرى اليوم الاثنين الأول شباط 2021.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 145400 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، وهي نفس الاسعار في بورصة الحارثيةً.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد خلال افتتاحها صباح أمس الأحد 144750 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 145750 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 144750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145200 دينار لكل مائة دولار امريكي.