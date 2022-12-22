ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم 151750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار ليوم أمس الأربعاء 151400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 152250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 151250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 151900 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 151800 دينار لكل 100 دولار امريكي.