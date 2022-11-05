ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 146600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار يوم الخميس الماضي 146400 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية الا ان مكاتب الصيرفة تداولت الدولار فيها حيث بلغ سعر البيع 146350 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 146250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.