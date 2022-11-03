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ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-03T07:01:54+0000
ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 146500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار يوم أمس الأربعاء 146300 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 146400 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 146300 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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