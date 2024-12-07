ارتفاع اسعار الدولار في بغداد و اربيل مع الإغلاق ببداية الأسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد، يوم السبت، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع الإغلاق البورصة في بداية الأسبوع.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 151250 دينارا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 151000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150250 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 151100 دينار لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 151000 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.