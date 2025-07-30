ارتفاع اسعار الدولار في بغداد و اربيل مع الإغلاق

شفق نيوز - بغداد / اربيل

ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء ، مع اغلاق البورصة .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 139550 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 139350 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 140500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 138500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 139200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 139100 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.