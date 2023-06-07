ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 147950 دينارا مقابل كل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار صباح امس الثلاثاء 147800 دينار.

كما ارتفعت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان سعر الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا، وسعر الشراء 148200 دينار مقابل 100 دولار.