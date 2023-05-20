ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 144800 دينار، مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح يوم الخميس الماضي 144300 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 145750 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 143750 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان سجل سعر الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 145700 دينار، وسعر الشراء 145000 دينار مقابل 100 دولار.