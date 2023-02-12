ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الأحد، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 147000 دينارا عراقيا لكل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 150250 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149250 دينارا مقابل 100 دولار.