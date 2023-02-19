ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الأحد، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 151000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 149600 دينار عراقي لكل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل؛ فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150500 دينار مقابل 100 دولار.