ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، فيما واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 162400 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 161000 دينار عراقي لكل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 163000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 161000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 163000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 162975 دينارا مقابل 100 دولار.