ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، مساء اليوم الاثنين، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد اقفلت على سعر صرف بلغ 156100 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 155900 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 157000 دينار، بينما بلغت اسعار الشراء 155000 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 156400 دينار لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 155400 دينار.