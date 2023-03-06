ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 157750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار .

فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 156800 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 158750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 156750 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا فيها حيث بلغ سعر البيع 157850 دينارا لكل 100دولار ، وسعر الشراء 156850 دينارا مقابل 100 دولار.