ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الخميس، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 144800 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 144250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 145750 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 143750 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 144850 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144750 دينارا مقابل 100 دولار.