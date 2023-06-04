ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الأحد، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 147350 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت الاسعار صباح هذا اليوم 146850 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 146000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147650 دينارا مقابل 100 دولار.