ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 143100 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 142100 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 144000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 142000 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 143100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143000 دينارا مقابل 100 دولار.