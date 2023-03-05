ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الأحد، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 156750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 155300 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 157750 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 155750 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا فيها حيث بلغ سعر البيع 157250 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156250 دينارا مقابل 100 دولار.