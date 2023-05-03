ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 144100 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 142900 عراقي مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 143000 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 144400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144300 دينار مقابل 100 دولار.