ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، مساء اليوم الأحد، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد اقفلت، مساء اليوم، على سعر صرف بلغ 154450 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 154200 دينار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 155500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 153500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 155150 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154150 دينارا.