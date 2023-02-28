ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 154200 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 153900 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 155250 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 153250 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا فيها حيث بلغ سعر البيع 155300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154300 دينار مقابل 100 دولار.